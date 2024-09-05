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Вночі над Полтавщиною працювала протиповітряна оборона

Сьогодні, 10:51 Переглядів: 249

Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 78 ударними БпЛА

У ніч на 5 вересня Росія атакувала однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму та 78-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків — Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ). Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збили 60 ударних БпЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один — у Білорусь. 15 — локаційно втрачені на території України (імовірно під впливом засобів РЕБ), інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, 4 вересня близько 20.59 у Полтаві чули вибухи. Повітряну тривогу в області оголосили о 20.55. А за кілька хвилин у Повітряних Силах почали попереджати про запуск балістичних ракет у напрямку Полтави та Миргорода. Відбій повітряної тривоги в області оголосили о 21.23, а о 21.39 очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін відзвітував, що під час останньої повітряної тривоги на Полтавщині влучань не зафіксовано.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ППО дрони
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