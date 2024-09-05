На Полтавщині поліція розшукує безвісно зниклого Олексія Швецова

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 351

Мешканець дачного кооперативу поблизу села Циганське Полтавського району, Олексій Швецов, 1938 року народження, зник 3 вересня і досі не повернувся додому. Поліція Полтавського районного управління (відділ №2) розпочала його розшук.

Чоловікові на вигляд 80-86 років, його зріст близько 160 см, він сутулиться, має сиве волосся, сірі очі, частково відсутні зуби, а на обличчі є пігментні плями. Особливі прикмети: не бачить на ліве око і має проблеми з правим, а також зі слухом. Розмовляє хриплим голосом.

На момент зникнення був одягнений у синю футболку з горизонтальними смугами на грудях, коричневі штани та сині гумові черевики.

Тих, кому відома будь-яка інформація, яка може допомогти у його пошуках, поліція просить повідомити до відділу №2 Полтавського районного управління поліції за телефонами: (0532) 51-76-03, 099-18-58-378, 066-59-31-843 або за номером 102.

Нагадаємо, що у Кременчуці продовжують розшук зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая.