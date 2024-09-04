Ракетний удар по Полтаві: на стаціонарах залишаються 185 постраждалих, з яких 23 — у тяжкому стані

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Унаслідок ракетного удару по Полтаві 3 вересня, у стаціонарах залишаються 185 постраждалих, з яких 23 перебувають у тяжкому стані, повідомила заступниця міського голови Полтави Леся Марталішвілі під час брифінгу 4 вересня.

Станом на 8.00 госпіталізували 277 осіб, з яких 81 отримують амбулаторне лікування. Серед постраждалих є дитина.

Перший заступник міського голови Валерій Пархоменко повідомив, що задіяли 21 операційну та 27 медичних бригад, які провели близько ста операцій.

Нагадаємо, за останніми даними, вдалося врятувати 25 осіб, зокрема 11 людей деблокували з-під завалів. За уточненою інформацією, під уламками будівлі може залишатися до п’яти осіб, рятувальні роботи тривають. 53 людини загинули, постраждали — 298.

Також медик добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ігор Ткачов розповів про хаос і проблеми після ракетного удару в Полтаві. За його словами, через неякісні турнікети та недостатню підготовку медперсоналу багато людей померли.

Ракетний удар у Полтаві

Учора, 3 вересня, близько 9.10 російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети.

Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. На місці продовжують розбір завалів.

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління. Пошкоджень зазнали 47 будинків, 277 громадян звернулися до медзакладів за допомогою, пише виконувачка обов’язків мера Полтави Катерина Ямщикова. Серед пошкоджених будинків — 23 приватних домоволодіння та 24 багатоквартирні будинки.

За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).

Як повідомили джерела РБК-Україна, Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ.

Відсьогодні в області оголошена триденна жалоба.

На ракетну атаку росіян відреагував і президент США Джо Байден: він засудив цей «жахливий напад» та назвав його «обурливою спробою Путіна зламати волю вільного народу».

Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих внаслідок сьогоднішньої трагедії у Полтаві: