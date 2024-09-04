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Рада проголосувала за звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єра з євроінтеграції

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 44

 

Вона обіймала цю посаду рівно 4 роки

Верховна Рада сьогодні, 4 вересня, підтримала звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вона обіймала цю посаду з 4 вересня 2020 року. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

За звільнення Стефанішиної проголосували 241 народний депутат. За його інформацією, завтра Стефанішину мають призначити міністром юстиції, при цьому повернувши статус віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Ольга Стефанішина народилася у 1985-му році, закінчила факультет міжнародного права Інституту Міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також здобула диплом спеціаліста «Фінанси й кредит» Одеського національного економічного університету.

З березня по грудень 2017-го обіймала посаду директора Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів, а з грудня 2017 по вересень 2019 року — генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.

Нагадаємо, що учора голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що три міністри написали заяви на звільнення.  

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада Віцепрем'єр міністр
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