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Політика, Україна, Світ

Три міністри написали заяви на звільнення — голова Верховної Ради Стефанчук

Сьогодні, 20:06 Переглядів: 390

Як розповів народний депутат Олексій Гончаренко, звільнення керівників відомств буде голосуватися в Раді завтра, 4 вересня. Призначення нових керівників відбудеться 5 вересня

До Верховної Ради надійшли заяви про звільнення від трьох міністрів — очільника Мін’юсту Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця і міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна. Також голова Фонду державного майна України Віталій Коваль написав заяву про відставку. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук. 

Як розповів народний депутат Олексій Гончаренко, звільнення керівників відомств буде голосуватися в Раді завтра, 4 вересня. Призначення нових керівників відбудеться 5 вересня.  

За словами нардепа, Олександр Камишін може піти на підвищення.

Ще один народний депутат Ярослав Железняк написав що, ймовірно, що Міністерство юстиції об'єднають з офісом віцепрем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної. Міністерство екології може очолити Світлана Гринчук, яка зараз працює заступницею міністра енергетики. Голову ФДМ Коваля розглядають у кандидати на посаду міністра у кількох відомствах — Міністерство аграрної політики та продовольства України або Міністерства промислової політики. 

Нагадаємо, 25 липня міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець відвідав Кременчук. 

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: УП
Теги: Кабмін кадрові зміни Міністерство юстиції Міндовкілля Мінстратегпром
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