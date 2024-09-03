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Кременчужан запрошують на суботник в майбутній Центр інклюзії 18+

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 113

Метою заходу є підготовка приміщення для комфортного та безпечного перебування осіб з інвалідністю
Громадська організація «Кременчуцький міський осередок Союзу осіб з інвалідністю України» запрошує кременчужан приєднатися до суботника, який відбудеться 7 вересня за адресою: проспект Свободи, 77 (приміщення колишньої бібліотеки).
— В цьому приміщенні планується розміщення «Центру інклюзії «18+», де будуть створені культурні та спортивні локації для осіб з інвалідністю. Для багатьох людей дуже потрібен цей центр! — зазначив голова ГО Андрій Мельник.
Захід розпочнеться о 10.00.
Метою заходу є підготовка приміщення для комфортного та безпечного перебування осіб з інвалідністю.
— Ми плануємо провести прибирання, невеликі ремонтні роботи. Ваш внесок дуже важливий для нас, адже разом ми зможемо створити місце, яке буде служити добру справу і допомагати тим, хто цього потребує, — підкреслив пан Андрій.
З собою бажано взяти:
  • робочий одяг;
  • інструменти для дрібних ремонтних робіт;
  • ганчірки;
  • робочий інвентар.
«Долучайтеся! Разом ми зможемо зробити багато корисного для людей з обмеженими можливостями», — закликають в організації.
Раніше ми писали про те, що у Кременчуці створять Центр інклюзії «18+».
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Автор: Мирослава Українська
Теги: Центр інклюзії суботник Андрій Мельник особи з інвалідністю
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