Кременчужан запрошують на суботник в майбутній Центр інклюзії 18+

Громадська організація « Кременчуцький міський осередок Союзу осіб з інвалідністю України» запрошує кременчужан приєднатися до суботника, який відбудеться 7 вересня за адресою: проспект Свободи, 77 (приміщення колишньої бібліотеки).

— В цьому приміщенні планується розміщення «Центру інклюзії «18+», де будуть створені культурні та спортивні локації для осіб з інвалідністю. Для багатьох людей дуже потрібен цей центр! — зазначив голова ГО Андрій Мельник.

Захід розпочнеться о 10.00.

Метою заходу є підготовка приміщення для комфортного та безпечного перебування осіб з інвалідністю.

— Ми плануємо провести прибирання, невеликі ремонтні роботи. Ваш внесок дуже важливий для нас, адже разом ми зможемо створити місце, яке буде служити добру справу і допомагати тим, хто цього потребує, — підкреслив пан Андрій.

З собою бажано взяти:

робочий одяг;

інструменти для дрібних ремонтних робіт;

ганчірки;

робочий інвентар.