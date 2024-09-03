«Там немає світла, і сьогодні загубили двох дітей», — мама учня ліцею № 11 про укриття, куди діти ходять під час тривоги (уточнено)

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 830

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася мама одного з учнів кременчуцького ліцею № 11 «Гарант», аби розповісти про стан укриття, куди вони з дітьми ходять під час повітряної тривоги. Говорить, сховище не обладнане абсолютно нічим — є тільки стільці й усе. А коли повітряна тривога припадає на відключення світла — діти сидять у сховищі у темряві

Сьогодні, 3 вересня, до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася мама учня 2-А класу ліцею № 11 «Гарант» Тетяна Дзюбан. Жінка обурена станом укриття, куди її син та інші учні ходять під час повітряної тривоги — воно не обладнане нічим, окрім стільців. А під час відключення світла доводиться користуватися ліхтариками на телефонах, адже генератор до укриття не під’єднаний.

— Діти сьогодні сиділи у темряві — ми їм світили телефонами. Двоє дітей у темряві загубилися, а на зауваження щодо цього директорка ліцею не відреагувала. Крім того, укриття у нас знаходиться через дорогу, і коли потрібно переводити дітей, то це робить лише один вчитель — немає супроводжуючих. Сьогодні от, наприклад, машина ледь не збила дитину, — розповідає жінка.

У цьому навчальному році колектив школи використовує укриття, що знаходиться у приміщенні колишнього ПриватБанку, через дорогу від них.

— У минулому році ми самі добивалися, аби ходити з дітьми в укриття в ЦНАП. У цьому ж році нас запевняли, що з нового навчального року ми зможемо користуватися укриттям садочка № 5, проте воно наразі ще не готове. Також пані Тетяна розповіла нам, що в укритті немає нічого окрім секційних стільців, які раніше знаходилися у міському палаці культури — немає ні води, ні медикаментів.

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» спробували отримати коментар від директорки ліцею № 11 «Гарант» Наталії Бикової про ситуацію з укриттям. На жаль, поспілкуватися із жінкою нам не вдалося — на телефонні дзвінки вона не відповіла. У приймальні закладу освіти журналістам повідомили, що наразі пані Бикова займається облаштуванням укриття — зокрема, підключає там генератор. І для отримання офіційного коментаря порадили звернутися завтра.

Що відомо про облаштування укриття у ліцеї № 11

У ліцеї № 11 не можна збудувати укриття, бо у закладі освіти немає підвального приміщення. Школа стоїть на місці колишнього озера, тож ґрунтові води, які знаходяться близько до поверхні, не дають змоги заглибити підвал, як це роблять в інших закладах, розповіла заступниця міського голови Ольга Усанова у коментарі ТЪ.

У поряд розташованому будинку на вулиці Старшого лейтенанта Кагала є велике підвальне приміщення з двома галереями, де б помістилися учні ліцею № 11 «Гарант». Але цей будинок — приватний, а отже підвал — це спільна власність жителів, які не хочуть туди допускати дітей.

У жовтні минулого року Кременчуцький ліцей № 11 «Гарант» уклав договір із ТОВ «Архітектурно-проєктна студія» на будівництво модульної швидкоспоруджувальної господарської будівлі для використання під найпростіше укриття для потреб ліцею. Ціна договору склала 611 тис. гривень. Тоді ж в оголошенні системі Prozorro було вказано, що завершити роботи мають до 31 грудня 2023 року.

У грудні минулого року стало відомо, що для Кременчуцького ліцею № 11 «Гарант» вже розробили проєкт модульного укриття. Тоді мер зауважив, що місто шукає можливості на 2024 рік, де взяти кошти на будівництво. Він сказав, що проєкт хочуть подати на зовнішнє фінансування, щоб фонд, який погодиться на допомогу, виділив на це кошти.

Проте у березні цього року під час виїзного засідання постійних депутатських комісій з питань освіти та з питань бюджету стало відомо, що цьогоріч у міському бюджеті коштів на облаштування модульного укриття для закладу освіти не передбачено.