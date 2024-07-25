Міністр довкілля Стрілець відвідав Кременчук — джерела

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25 липня міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець відвідав Кременчук. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з власних джерел.

У пресслужбі міністерства довкілля «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що Стрілець мав запланований візит у Полтавську область, водночас інформацію стосовно приїзду до Кременчука там не підтвердили, зазначивши, що не мають такої інформації.

Нагадаємо, у Кременчуці розглядають будівництво одразу кількох заводів — сміттєпереробного та підприємства з перероблювання вуглеводневої сировини. Останній завод серед населення більш відомий, як «міні-НПЗ» (нафтопереробний завод). Головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю «Алма Оіл Груп», що опікується будівництвом заводу, стверджує, що нафту там перероблювати не будуть.