Місцеві бюджети отримали 2,8 млрд грн на виплату грошової компенсації ветеранам для придбання житла

Мінветеранів перерахувало до місцевих бюджетів вже половину суми, закладеної до держбюджету на забезпечення житлом ветеранів війни
Міністерство у справах ветеранів у липні перерахувало до обласних бюджетів частину житлових субвенцій на виплату грошової компенсації на придбання житла ветеранам та членам їхніх сімей. Наразі майже 2,8 млрд грн вже спрямовані на казначейські рахунки місцевих бюджетів.
Про це повідомляють на «Урядовому порталі».
Кошти на придбання житла отримають:
Загалом цьогоріч на придбання житла за трьома бюджетними програмами Мінветеранів передбачено 5,7 млрд грн. Це дасть можливість забезпечити житлом майже 2500 ветеранів війни та членів їхніх сімей.
Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2024 рік передбачено 13 млрд 554,2 млн грн на фінансування державної ветеранської політики в Україні. Це у 2 рази більше, ніж у 2023 році.
На забезпечення житлом ветеранів війни у держбюджеті 2024 року передбачено 5,75 млрд грн. Очікується, що це дозволить отримати житло понад 2000 сімей ветеранів.
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