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Місцеві бюджети отримали 2,8 млрд грн на виплату грошової компенсації ветеранам для придбання житла

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 66

 

Мінветеранів перерахувало до місцевих бюджетів вже половину суми, закладеної до держбюджету на забезпечення житлом ветеранів війни

Міністерство у справах ветеранів у липні перерахувало до обласних бюджетів частину житлових субвенцій на виплату грошової компенсації на придбання житла ветеранам та членам їхніх сімей. Наразі майже 2,8 млрд грн вже спрямовані на казначейські рахунки місцевих бюджетів.

Про це повідомляють на «Урядовому порталі».

— Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути, як на вторинному ринку, так і на первинному — за умови, що воно обов’язково введене в експлуатацію, — зазначив в. о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Кошти на придбання житла отримають:

  • особи з інвалідністю внаслідок війни I–II групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць (1,411 392,8 тис. грн);
  • внутрішньо переміщені особи, які брали участь в АТО/ООС і визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи (1,000 000 тис. грн);
  • особи з інвалідністю внаслідок війни I–II групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав та члени сімей загиблих (померлих) таких ветеранів (399 486,5 тис. грн).

Загалом цьогоріч на придбання житла за трьома бюджетними програмами Мінветеранів передбачено 5,7 млрд грн. Це дасть можливість забезпечити житлом майже 2500 ветеранів війни та членів їхніх сімей.

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2024 рік передбачено 13 млрд 554,2 млн грн на фінансування державної ветеранської політики в Україні. Це у 2 рази більше, ніж у 2023 році.

На забезпечення житлом ветеранів війни у держбюджеті 2024 року передбачено 5,75 млрд грн. Очікується, що це дозволить отримати житло понад 2000 сімей ветеранів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Мінветеранів ветерани житло компенсація
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