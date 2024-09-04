На Полтавщині у ГПВ знову зміни – відключають від електроенергії 2 черги

Сьогодні, 13:43 Переглядів: 157

«Полтаваобленерго» отримало команду щодо змін у ГПВ від НЕК «Укренерго»

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