На Полтавщині у ГПВ знову зміни – відключають від електроенергії 2 черги

Сьогодні, 4 вересня, до графіку погодинних відключень (ГПВ) знову внесли зміни. Про це повідомляє пресслужба АТ «Полтаваобленерго».
— Отримана команда від НЕК «Укренерго» щодо змін у графіку погодинних відключень. З 13.00 до 15.00 застосувати ГПВ в обсязі 2-х черг, — йдеться у повідомленні.
Детальніше з графіком відключення світла можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, у Кременчуці графік погодинного відключення світла діятиме впродовж усього дня.
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