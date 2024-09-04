У Полтаві суд обрав запобіжний захід 15-річному хлопцю, який причетний до знущань над малолітнім на пляжі

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Підозрюваний є одним з фігурантів резонансного злочину, скоєного у червні, коли старші хлопці в Котельві знущалися з малолітнього на місцевому пляжі

Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід місцевому 15-річному хлопцеві, який у червні знущався з малолітнього на місцевому пляжі в Котельві. Суд передав неповнолітнього підозрюваного під нагляд батьків на період досудового розслідування.

Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Крім того, вирішується питання щодо застосування примусових заходів виховного характеру щодо третього малолітнього фігуранта, який на момент вчинення злочину не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Слідчі дії тривають.

Що передувало

У червні в селищі Котельва на Полтавщині троє підлітків на пляжі принижували, побили та зґвалтували палкою 12-річного хлопця. Сексуальне насилля зняли на відео, яке розповсюдили серед знайомих. Згодом стало відомо, що матерів кривдників оштрафували «за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей» на 850 та 1150 гривень.

31 серпня, за цим фактом слідчий підрозділ Полтавського районного управління поліції відкрив кримінальне провадження та почав досудове розслідування за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.

Згодом на подію зреагував омбудсман Дмитро Лубінець, який висловив обурення бездіяльністю поліції Полтавщини у справі щодо побиття та зґвалтування малолітнього. Він запитав у правоохоронців: «З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?».

1 вересня в інцидент, який набув суспільного розголосу, втрутився Офіс генпрокурора — 4 поліцейських відсторонили від виконання службових обовʼязків.

2 вересня поліція повідомила, що встановила всіх причетних до знущання осіб і повідомила про підозру 15-річному юнакові. Також правоохоронці встановили, що до знущань над малолітнім причетний і 22-річний мешканець Котелевської громади — правоохоронці повідомили йому про підозру. Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Того ж дня в Октябрському районному суді міста Полтави взяли під варту 22-річного чоловіка, якого підозрюють у знущаннях з 12-річного хлопця.