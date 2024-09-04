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На балансі «Кременчукводоканалу» 230 трубчастих колодязів: скільки з них відремонтували цьогоріч

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 134

 

Комунальники звертаються до містян з проханням не руйнувати обладнання колодязів, а у разі виявлення несправностей телефонувати до диспетчерської служби «Кременчукводоканалу»

Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» регулярно проводить перевірку та ремонт трубчастих колодязів, які наразі є альтернативними джерелами водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

На балансі підприємства налічується 230 трубчастих колодязів, розташованих у різних мікрорайонах міста. 

— Вода у таких колодязях не відповідає санітарним нормам і непридатна до вживання, але під час відключень електроенергії або тимчасового припинення водопостачання, вони можуть забезпечувати жителів міста технічною водою для використання її у побуті, — зазначається у повідомленні.

Працівники підприємства з початку року відремонтували 81 трубчастий колодязь.

Комунальники зазначають, що часто причиною виходу їх з ладу є самі мешканці. Тож вони звертаються до містян з проханням не руйнувати обладнання колодязів, а у разі виявлення несправностей телефонувати до диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал» за телефонами: 067-403-97-86; 050-305-45-71.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчукводоканал трубчасті колодязі ремонт
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