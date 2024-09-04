На балансі «Кременчукводоканалу» 230 трубчастих колодязів: скільки з них відремонтували цьогоріч

Комунальники звертаються до містян з проханням не руйнувати обладнання колодязів, а у разі виявлення несправностей телефонувати до диспетчерської служби «Кременчукводоканалу»
Комунальне підприємство «Кременчукводоканал» регулярно проводить перевірку та ремонт трубчастих колодязів, які наразі є альтернативними джерелами водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.
На балансі підприємства налічується 230 трубчастих колодязів, розташованих у різних мікрорайонах міста.
Працівники підприємства з початку року відремонтували 81 трубчастий колодязь.
Комунальники зазначають, що часто причиною виходу їх з ладу є самі мешканці. Тож вони звертаються до містян з проханням не руйнувати обладнання колодязів, а у разі виявлення несправностей телефонувати до диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал» за телефонами: 067-403-97-86; 050-305-45-71.
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