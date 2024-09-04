Плавання на Полтавщині — на якісно вищий рівень. Можливості для цього є

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 177

Плавання у Полтавській області якщо й не належить до найпопулярніших видів спорту, то вже незабаром може таким стати. Тренери, спортивні функціонери області прогнозують, що років через три-п’ять полтавські плавці показуватимуть зовсім інші, вищі ніж зараз результати як на всеукраїнській, так і міжнародній аренах. І наша область може стати на один рівень з такими відомими центрами плавального спорту в Україні, якими вже давно є Київ, Дніпро, Харків.

У Полтаві йдеться про створення піраміди для підготовки спортсменів, здатних показувати високі результати, привозити медалі з чемпіонатів Європи, світу, Олімпійських Ігор. Колись відомий гандбольний тренер, заслужений тренер України Володимир Ковальчук розповідав автору цих рядків про систему підготовки гандболістів у Німеччині: спочатку у секції набирають будь-кого, аби було бажання. Не відмовляють нікому. А потім поступово, сходинка за сходинкою здійснюється відбір кращих, далі ще кращих. Так доходять до найвищої точки цієї піраміди, де тренуються у найліпших умовах за найкращими технологіями збірники. А ті східці, по яких вони піднялися до вершини піраміди, продовжують працювати на виховання нових і нових майстрів.

У цьому плані не зайвим буде нагадати, що збірна Німеччини є однією з найсильніших у світі. У Парижі на 33-й Олімпіаді німці дійшли до фіналу, де поступилися ще сильнішій команді Данії.

Нагадати всім нам, скільки медалей у плаванні завоювали українські майстри плавання цього літа у Франції? Жодної! Приклад з гандболом наведений для того, аби показати, як продуманий, системний підхід до підготовки молодих спортсменів, починаючи з дитячого віку, до роботи тренерів, системи їхньої оплати й заохочення дають як масовість у спорті, так і у кінцевому варіанті приносять медалі найвищого гатунку, підвищують імідж держави. І це стосується будь-якого виду спорту.

— У Полтаві нині створені, створюються дуже гарні умови для підготовки плавців високого рівня, — ділиться думками Артем Лашко, тренер вищої категорії з плавання, якого мій телефон знайшов не у Горішніх Плавнях як зазвичай, а в обласному центрі. — А це дозволить виконати одне із завдань, але, на мій погляд, надзвичайно важливе — ми таким чином зможемо не тільки сподіватись на кращі ніж дотепер показники. Ми збережемо перспективних хлопчиків та дівчат для нашої країни. Бо, враховуючи ситуацію з війною, дуже велика перспектива, що вони можуть готуватися, а потім і виступати за інші країни. Такі наші реалії.

Артем Лашко має десятилітній досвід роботи тренером з плавання у Горішніх Плавнях. Напевно найвище досягнення у тому, що кілька його вихованок на сьогодні є збірниками України у своїх вікових категоріях, ставали призерами та переможцями чемпіонатів України, міжнародних турнірів. Ось одне з останніх досягнень. 14-річна Юлія Ткаченко у квітні цього року на престижних міжнародних змаганнях Multinations Youth Swimming 2024, що відбулися 6-7 квітня у Скопʼє (Північна Македонія), у складі збірної України на дистанції 200 метрів на спині виборола золоту медаль, срібну медаль на дистанції 100 метрів на спині, а також срібну медаль в естафетному плаванні 4×100 комбінована жіноча.

…31-річний Артем Лашко без особливих роздумів прийняв пропозицію Управління молоді та спорту Полтавської ОВА переїхати на роботу до обласного центру.

— Що таке гарні умови для плавців, про які я говорив раніше? — говорить Артем Лашко. — Це можливість тренуватися у 50-метровому басейні, що є дуже великим плюсом для якіснішої підготовки спортсменів. Окрім цього, в «Акварені» є ще й 25-метрова вода, котру теж можна використовувати для тренувального процесу. Є тренажерний зал, є масажний центр. Тобто, наявні всі необхідні компоненти для продуктивної підготовки плавців. Це дуже правильний, дуже позитивний крок.

Разом з Артемом Лашком до Полтави переїхали й десять його вихованців з Горішніх Плавнів, що говорить про авторитет тренера не тільки серед своїх підопічних, але й серед їхніх батьків. Отже, з 26 серпня вже тренуються у Полтаві майстри спорту Юля Ткаченко, Поліна Клейменова, Данило Разгонов, кандидати у майстри Віолетта Ульянова, Олеся Олежко та інші.

Артем Лашко разом зі своєю вихованкою Юлією Ткаченко

Переважна більшість з них та інші перспективні хлопчики та дівчатка навчатимуться та проживатимуть у Полтавському спортивному ліцеї. Бажаючи підняти рівень плавального спорту в Полтаві та області на набагато вищий рівень, Управління молоді та спорту сприяло відкриттю минулого року у спортивному ліцеї відділення плавання. Тепер склалися у воєдино три важливі компоненти — є молодий, амбітний та теж перспективний тренерський штаб, є юнь, перспективна й так само амбітна, котра має велике бажання досягти значних успіхів у спортивному плаванні, є умови. Це саме ті компоненти, які дають підстави говори про позитивні тенденції розвитку плавання у Полтавській області.

Вихованці ліцею проживають у ньому, до речі, на безоплатній основі, абсолютно зручніше та корисніше для молодого організму організований і тренувальний процес. Тепер юним плавцям не потрібно підніматися о 5-й ранку, як це було у Горішніх Плавнях, аби вода в басейні була «вільною» і пройшло заплановане тренування. У Полтаві ліцеїсти піднімаються о 7-й, снідають, а потім виїжджають до «Акварени», тренуються, з десятої у ліцеї починаються уроки. Тож навчальний процес коригується з тренувальним. У вечірній час — ще одне тренування.

Формування груп на відділенні плавання триває. Артем Лашко розповідає також, що великий інтерес до плавання проявляють полтавська учнівська молодь, є діти переселенців з Харкова. Окрім цього, наголошує тренер, керівництво відділення налаштоване запрошувати до навчання у ліцеї талановиту молодь з інших регіонів як Полтавської області, так і України.

— У нас мають навчатися найперспективніші, — наголошує тренер. — Тільки у такому разі показники вихованців Полтавського спортивного ліцею будуть гідними затрачених зусиль. Переконаний, що так і буде.

Найближчі змагання, де плавці себе показуватимуть вже як вихованці ліцею, відбудуться на початку грудня. Це буде чемпіонат України. Скорше за все його приймуть Бровари…



