Працюють без зупинок, сплять на землі: на розбір завалів у Полтаві викликали рятувальників з інших міст

Рятувальники продовжують роботу поблизу Інституту зв'язку у Полтаві, де внаслідок російського удару загинули 53 людини й ще 298 отримали поранення. Як повідомляє «Слідство.Інфо», працівники ДСНС, викликані з інших міст країни, працюють безперервно, змінюючи одне одного, щоб максимально ефективно розбирати завали.
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Нагадаємо, медик добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ігор Ткачов розповів про хаос і проблеми після ракетного удару в Полтаві. За його словами, через неякісні турнікети та недостатню підготовку медперсоналу багато людей померли.
Учора, 3 вересня, близько 9.10 російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети.
Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. На місці продовжують розбір завалів.
Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління. Пошкоджень зазнали 47 будинків, 277 громадян звернулися до медзакладів за допомогою, пише виконувачка обов’язків мера Полтави Катерина Ямщикова. Серед пошкоджених будинків — 23 приватних домоволодіння та 24 багатоквартирні будинки.
За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).
Як повідомили джерела РБК-Україна, Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ.
Відсьогодні в області оголошена триденна жалоба.
На ракетну атаку росіян відреагував і президент США Джо Байден: він засудив цей «жахливий напад» та назвав його «обурливою спробою Путіна зламати волю вільного народу».
Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих внаслідок сьогоднішньої трагедії у Полтаві:
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