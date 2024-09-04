Працюють без зупинок, сплять на землі: на розбір завалів у Полтаві викликали рятувальників з інших міст

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 766

Рятувальники продовжують роботу поблизу Інституту зв'язку у Полтаві, де внаслідок російського удару загинули 53 людини й ще 298 отримали поранення. Як повідомляє «Слідство.Інфо», працівники ДСНС, викликані з інших міст країни, працюють безперервно, змінюючи одне одного, щоб максимально ефективно розбирати завали.

« У першу добу ще є шанс знайти під завалами живих», — каже один із рятувальників, — тому надія є. Завжди є. Ми коли працювали у Туреччині на землетрусі, то на 9-й день врятували з-під завалів жінку ».







