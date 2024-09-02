До знущання над малолітнім у Котельві причетний 22-річний чоловік — поліція повідомила йому про підозру

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 40

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі

Слідчий підрозділ Полтавського районного управління поліції повідомив про підозру ще одному фігуранту, причетному до знущання з малолітнього хлопця на пляжі біля річки Ворскла в Котельві. Ним виявився 22-річний місцевий мешканець. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Слідчі поліції підозрюють його у вчиненні сексуального насильства (ч.4 ст.153 Кримінального кодексу України) та у втягненні неповнолітніх та малолітніх у протиправну діяльність (ч.2 ст.304 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Розслідування кримінального провадження триває. Також триває службове розслідування. Наразі дисциплінарна комісія поліції області ретельно досліджує обставини події. На період службового розслідування чотирьох поліцейських усунуто від виконання службових обов’язків.

Що передувало

У червні в селищі Котельва на Полтавщині троє підлітків на пляжі принижували, побили та зґвалтували палкою 12-річного хлопця. Сексуальне насилля зняли на відео, яке розповсюдили серед знайомих. Згодом стало відомо, що матерів кривдників оштрафували «за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей» на 850 та 1150 гривень.

31 серпня, за цим фактом слідчий підрозділ Полтавського районного управління поліції відкрив кримінальне провадження та почав досудове розслідування за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.

Згодом на подію зреагував омбудсман Дмитро Лубінець, який висловив обурення бездіяльністю поліції Полтавщини у справі щодо побиття та зґвалтування малолітнього. Він запитав у правоохоронців: «З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?».

1 вересня в інцидент, який набув суспільного розголосу, втрутився Офіс генпрокурора — 4 поліцейських відсторонили від виконання службових обовʼязків.

2 вересня поліція повідомила, що встановила всіх причетних до знущання осіб і повідомила про підозру 15-річному юнакові.