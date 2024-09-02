Кременчуцька спілка літераторів «Славутич» стала лауреатом міжнародного фестивалю «Нація UA» — 2024

Кременчуцька спілка літераторів «Славутич» взяла участь у другому міжнародному дистанційному багатожанровому мистецькому фестивалі-конкурсі «Нація UA» — 2024. Талановиті спілчани представляли на розгляд журі авторський проєкт — Усний журнал «Український ренесанс, Олена Пчілка» й зайняли перше місце.
Сама Таісія відзначена Подякою від організаторів фестивалю-конкурсу за небайдужість до важливої мистецької події на підтримку української культури та української армії, за популяризацію національної культурної спадщини та особистий значний внесок у виховання почуття національної ідентичності серед дітей і молоді у час війни.
Фестиваль-конкурс «Нація UA» заснований у 2023 році в Чернівцях ініціативною волонтерською групою жінок мистецької агенції «Україна єднає», що працюють у сфері культури й рідні яких стоять на захисті української незалежності, та членами асоціації SupportUAchildren APS, Центру культури й розвитку «РоДоСи» (м. Мілан).
Основною метою фестивалю є популяризація української культури у світі, розширення мистецьких кордонів та збір коштів для потреб Збройних сил України — на автівки, дрони та РЕБ.
Фестиваль охоче підтримали митці й творчі організації у багатьох країнах світу. Понад 30 професіоналів у різних творчих галузях по всьому світу є членами журі фестивалю-конкурсу.
Відео «Український ренесанс, Олена Пчілка» можна переглянути тут.
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