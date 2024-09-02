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Кременчук, Культура

Кременчуцька спілка літераторів «Славутич» стала лауреатом міжнародного фестивалю «Нація UA» — 2024

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 64

Авторський проєкт спілки відзначений Дипломом лауреата 1 ступеня

Кременчуцька спілка літераторів «Славутич» взяла участь у другому міжнародному дистанційному багатожанровому мистецькому фестивалі-конкурсі «Нація UA» — 2024. Талановиті спілчани представляли на розгляд журі авторський проєкт — Усний журнал «Український ренесанс, Олена Пчілка» й зайняли перше місце.

— Радію і пишаюся нашим творчим колективом! Адже саме завдяки вашій самовідданості, енергії, фантазії, ми отримали цю нагороду. Величезна вдячність Ірині Залюбовській за чудову ідею; Любові Карповій за творчу підтримку; Ігорю Герасименку, Іванні Чаплигіній, Вікторії Сопільняк за акторський талант, — написала на своїй сторінці у Фейсбук Таїсія Цибульська, голова спілки.

Сама Таісія відзначена Подякою від організаторів фестивалю-конкурсу за небайдужість до важливої мистецької події на підтримку української культури та української армії, за популяризацію національної культурної спадщини та особистий значний внесок у виховання почуття національної ідентичності серед дітей і молоді у час війни.

Фестиваль-конкурс «Нація UA» заснований у 2023 році в Чернівцях ініціативною волонтерською групою жінок мистецької агенції «Україна єднає», що працюють у сфері культури й рідні яких стоять на захисті української незалежності, та членами асоціації SupportUAchildren APS, Центру культури й розвитку «РоДоСи» (м. Мілан).

Основною метою фестивалю є популяризація української культури у світі, розширення мистецьких кордонів та збір коштів для потреб Збройних сил України — на автівки, дрони та РЕБ.

Фестиваль охоче підтримали митці й творчі організації у багатьох країнах світу. Понад 30 професіоналів у різних творчих галузях по всьому світу є членами журі фестивалю-конкурсу.

Відео «Український ренесанс, Олена Пчілка» можна переглянути тут.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: спілка літераторів «Славутич» конкурс фестиваль
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