У Кременчуці запрацював дитсадок №35

Зазначено, що у навчальному році 2024/25 у закладі працюватиме 10 груп: 2 групи для дітей раннього віку та 8 груп для дітей віком від 3 до 6 років
З 2 вересня Кременчуцький заклад дошкільної освіти № 35 розпочинає працювати в очному режимі. Дитсадок прийматиме дітей у власному приміщенні. Про це повідомили в Кременчуцькій міській раді.
Зазначено, що у навчальному році 2024/25 у закладі працюватиме 10 груп: 2 групи для дітей раннього віку та 8 груп для дітей віком від 3 до 6 років.
Нагадаємо, з 1 серпня у Кременчуці у змішаному форматі відновив роботу дитячий садок № 32.
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