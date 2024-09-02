У Миргороді велосипедист на тротуарі збив пішоходку — жінка в лікарні

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31 серпня близько 20.00 на вулиці Гоголя в Миргороді сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє пресслужба поліції.

За попередніми даними слідства, 39-річний місцевий на велосипеді, рухаючись тротуаром, наїхав на 74-річну пішоходку. Унаслідок зіткнення жінка отримала травми і була госпіталізована.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст.291 Кримінального кодексу України (порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, а також нормативно-правових актів, норм і правил виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Слідство триває для встановлення обставин та причин аварії.

Нагадаємо, що 31 серпня у Полтаві автівка збила 14-річного мотоцикліста.