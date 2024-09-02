Стало відомо, скільки учнів сіли за парти Кременчука у цьому навчальному році

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Цьогоріч у закладах освіти міста навчатимуться майже 20 тисяч школярів

Цьогоріч у кременчуцьких школах за парти сядуть майже 20 тисяч учнів. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

У новому навчальному році до школи вперше підуть 1606 першокласників.

Загальна ж кількість учнів, що навчатимуться у закладах загальної середньої освіти міста — 19 тис. 424 школярі.

Міська рада також прийняла рішення, що сьогодні, 2 вересня, для школярів у комунальних тролейбусах та маршрутах проїзд буде безкоштовним.

Нагадаємо, відповідно до проєкту рішення Кременчуцької міськради усі школи міста працюватимуть в очному режимі, окрім ліцею № 13.