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Запрацював мобільний застосунок «Кременчук цифровий» — міськрада

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 341

Для отримання сповіщень про події житлово-комунального господарства жителям міста необхідно авторизуватись у застосунку за допомогою bankID або Дії, розповіли в міськраді

Сьогодні, 2 вересня, для жителів Кременчука запрацював мобільний застосунок «Кременчук цифровий». Застосунок стане доступним для завантажень на Android та iOS через 24 години після перевірки App Store та Google Play. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді. 

Зазначено, що наразі «Кременчук цифровий» містить 9 сервісів, зокрема, інформацію про рух міського транспорту, мапу сховищ, анонси подій. Для отримання сповіщень про події житлово-комунального господарства жителям міста необхідно авторизуватись у застосунку за допомогою bankID або Дії, розповіли в міськраді. 

 

— Поступово «Кременчук цифровий» наповнюватиметься й іншими корисними для кременчужан сервісами, — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що влада впроваджує ID-картки жителів Кременчука — «Картка кременчужанина» у формі мобільного застосунку «Кременчук Цифровий». Раніше заступник начальника комунального підприємства «Міськоформлення» Богдан Бабіч розповів, що застосунок надалі планують «розширювати» — туди можуть додати функцію проведення опитувань, подання звернень, електронні квитки тощо. Після запуску застосунку, у Кременчуці планують ввести і фізичну картку кременчужанина, зазначив Бабіч. 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: кременчук цифровий
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