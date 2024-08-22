У Кременчуці майже всі школи працюватимуть в очному режимі — проєкт рішення

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 341

На сесію міської ради виноситься проєкт рішення про визначення форми організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. У проєкті вказано, що всі школи міста у новому навчальному році 2024/25 працюватимуть в очному режимі, окрім ліцею № 13.

Вказано, що деякі заклади освіти використовуватимуть укриття комунальних і державних установ. Наприклад, учні ліцею № 19 використовуватимуть укриття міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» та комунального підприємства «Теплоенерго». Учні ліцею № 11 будуть користуватись сховищами Центру надання адміністративних послуг та коледжу транспортної інфраструктури та технологій, школярі гімназії № 24 — АТ «Укрпошта».

Нагадаємо, у кременчуцьких закладах освіти тривають ремонтні роботи в укриттях, аби максимальна кількість дітей цього року могла сісти за парти. Десь підрядники обіцяють завершити роботи до 1 вересня, десь — пізніше. А у деяких закладах укриття здадуть ближче до листопада. Яка ситуація зі сховищами на Раківці та Молодіжному, у Крюкові та на Третьому Занасипі — перевіряла депутатська комісія разом із представниками департаменту освіти.