Поліція встановила підозрюваних у знущанні з малолітнього у Котельві — одному оголосили підозру

Сьогодні, 09:58 Переглядів: 475

Осіб, які в червні знущалися з неповнолітнього на місцевому пляжі в Котельві, встановили. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини. Наразі 15-річному місцевому хлопцеві повідомили про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, а також щодо повідомлення про підозру ще одному фігуранту справи.

Полтавське районне управління поліції розслідує цю справу в межах кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.153 Кримінального кодексу України (сексуальне насильство).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Що передувало

У червні в селищі Котельва на Полтавщині троє підлітків на пляжі принижували, побили та зґвалтували палкою 12-річного хлопця. Сексуальне насилля зняли на відео, яке розповсюдили серед знайомих. Згодом стало відомо, що матерів кривдників оштрафували «за невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей» на 850 та 1150 гривень.

31 серпня, за цим фактом слідчий підрозділ Полтавського районного управління поліції відкрив кримінальне провадження та почав досудове розслідування за ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України.

Згодом на подію зреагував омбудсман Дмитро Лубінець, який висловив обурення бездіяльністю поліції Полтавщини у справі щодо побиття та зґвалтування малолітнього. Він запитав у правоохоронців: «З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?».

1 вересня в інцидент, який набув суспільного розголосу, втрутився Офіс генпрокурора — 4 поліцейських відсторонили від виконання службових обовʼязків.