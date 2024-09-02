Президент підписав закон про підвищення акцизів на пальне — він вступає в силу з 1 вересня, а почне діяти після публікації

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Ціни на автомобільне пальне зростуть на 1,5-2 грн за літр

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на пальне. Перше підвищення акцизів відбудеться вже у вересні. Ухвалені зміни до Податкового кодексу передбачають зростання ставок акцизу на автомобільне пальне в Україні для їх наближення до європейського рівня.

Нагадаємо, 18 липня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11256-2 про підвищення акцизного податку на пальне. Але його підписання головою Верховної Ради та Президентом України було заблоковано через внесення відповідного проєкту постанови. 21 серпня парламент розглянув цей проєкт постанови та не підтримав його, чим розблокував підписання закону.

Закон набирає чинності з 1-го вересня, а почне діяти після офіційної публікації.

Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне

Підвищення має бути поетапно впродовж 4-х років - з вересня 2024 року та триватиме до 1 січня 2028 року.

Ставки акцизів на пальне в Україні підвищаться, залежно від його виду:

на бензини – до 242,60 євро за 1 000 літрів;

на дизельне пальне – до 177,60 євро за 1 000 літрів;

на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 55,60 євро за 1 000 літрів.

Відповідно, ціни на українських АЗС можуть зрости орієнтовно на 1,5–2 гривні за літр.