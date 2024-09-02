Вночі ППО збила 20 дронів, 9 балістичних та 13 крилатих ракет

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У ніч на 2 вересня росіяни завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу Shahed з південного напрямку. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей — 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:

16 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей (РФ);

14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. (РФ);

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської обл. (РФ);

1 ракета невстановленого типу із Бєлгородської обл.;

23 ударні БпЛА Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська (РФ).

У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелектронної боротьби Повітряних Сил, а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито:

9 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;

13 крилатих ракет Х-101;

20 ударних БпЛА Shahed-131/136.

— Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Інформація уточнюється, — йдеться у повідомленні.

У Командуванні Повітряних Сил ЗСУ додали, що бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, вранці очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що вночі росіяни атакували Полтавщину БпЛА, по яким відпрацювала ППО. Ніхто не постраждав, але уламки безпілотника пошкодили адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств області.