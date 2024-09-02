Вночі ППО збила 20 дронів, 9 балістичних та 13 крилатих ракет

У ніч на 2 вересня росіяни завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу Shahed з південного напрямку. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей — 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:
У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелектронної боротьби Повітряних Сил, а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито:
У Командуванні Повітряних Сил ЗСУ додали, що бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.
Нагадаємо, вранці очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що вночі росіяни атакували Полтавщину БпЛА, по яким відпрацювала ППО. Ніхто не постраждав, але уламки безпілотника пошкодили адміністративну та виробничу будівлі одного з промислових підприємств області.
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