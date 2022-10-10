Німеччина вже відправила Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM

Німеччина вже відправила Україні систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM.
Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини.
В Україну постачають першу із чотирьох запланованих систем.
Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM замість однієї. Такої сучасної зенітно-ракетної системи ППО наразі немає на озброєнні навіть у Бундесвера.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер