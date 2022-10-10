Німеччина вже відправила Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 469

Такої сучасної зенітно-ракетної системи ППО наразі немає на озброєнні навіть у Бундесвера

Німеччина вже відправила Україні систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини.

В Україну постачають першу із чотирьох запланованих систем.

— Німеччина постачає Україні першу з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM. Нещодавні ракетні удари росії по Києву та іншим містам показують, наскільки важливим є потенціал протиповітряної оборони для самооборони України, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM замість однієї. Такої сучасної зенітно-ракетної системи ППО наразі немає на озброєнні навіть у Бундесвера.