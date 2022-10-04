Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T замість однієї

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 340

Такої зенітно-ракетної системи ППО немає навіть у Бундесвера

Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM замість однієї. Про це повідомляється на сайті німецького уряду.

У списку військової допомоги, що надає Німеччина, зазначені такі зміни: «4 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T (зараз є бюджет ще на три системи)».

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, першу систему ППО IRIS-T Німеччина передасть Україні цієї осені. Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен підтвердила ці слова прем’єра, повідомивши про строки постачання цих зенітно-ракетних систем.

- Першу новітню систему ППО IRIS-T Україна отримає у жовтні, - заявила вона.

За її словами, другу систему планується поставити до кінця 2022 року, а ще дві – наступного року. Ці чотири системи IRIS-T зроблять на підприємстві військово-промислового комплексу Німеччини спеціально для України. Вона додала, що такої зенітно-ракетної системи ППО немає навіть у Бундесвера.

IRIS-T SLM – розроблений Diehl Defence сучасний наземний зенітно-ракетний комплекс на шасі MAN SX 45 (8x8) з модифікованими керованими ракетами малої дальності IRIS-T з інфрачервоною головкою самонаведення, оснащений потужним двигуном. Дальність стрільби з вертикальної пускової установки – до 40 км, висота ураження – до 20 км. Може вражати літаки, гелікоптери, крилаті ракети, снаряди реактивної артилерії, безпілотники, протирадіолокаційні ракети та бомби.