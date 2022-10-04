На Кременчуччині жінка отруїлася у пожежі продуктами горіння, її ушпиталили

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3-го жовтня о 3.55 у с. Василівка Кременчуцького району на вулиці Шевченка сталася пожежа у житловому будинку, у якій постраждала жінка. Про це інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.

Рятувальники, які прибули за вказаною адресою, через сильне задимлення працювали у апаратах захисту органів дихання та зору. У пожежі постраждала господарка будинку, вона отримала отруєння продуктами горіння, її госпіталізували до місцевої лікарні.

Вогонь знищив 10 кв. м перекриття, вживані речі, закоптив стіни та стелю. Вогнеборцям вдалося врятувати від знищення полум’ям житловий будинок та поруч розташовану господарчу будівлю.

Пожежу ліквідували співробітники Семенівської місцевої пожежної охорони (с. Василівка) та рятувальниками 6 державного пожежно-рятувального посту. Орієнтовною причиною загорання стало коротке замикання електромережі.