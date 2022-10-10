У Кременчуці знову лунали вибухи: спрацювало ППО

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 4 598

10 жовтня, о 17.10 у Кременчуці пролунало два вибухи.

Залишайтесь в укриттях.

Не публікуйте фото та відео. Чекаємо офіційної інформації.

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- У Кременчуцькому районі працює ППО. Залишаємося в укриттях, - начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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Як повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, в результаті знищення ворожої цілі уламки впали на подвір’я у декількох районах. Це свідчить про те, що під час повітряної тривоги життєво важливо знаходитися в укритті!

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О 17.50 кременчужани знову чули кілька вибухів. Попередньо, спрацювало ППО.

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Патрульна поліція закликає громадян не підбирати знайдені фрагменти ракети. Це небезпечно. У разі виявлення — негайно повідомляйте на 102.

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Як повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, дві ракети збили в Кременчуцькому районі. Через падіння обломків однієї з російських ракет постраждали три людини. Надається вся необхідна допомога.