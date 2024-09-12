Вища рада правосуддя сьогодні планує звільнити Сергія Гальонкіна з Полтавського апеляційного суду

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 119

Згідно з Конституцією України, суддю не можна звільнити або затримати без рішення Вищої ради правосуддя, за винятком випадків вчинення тяжкого злочину

Сьогодні, 12 вересня, відбудеться чергове засідання Вищої ради правосуддя, на якому розглядатиметься питання звільнення судді Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна. Як інформує «Закон і Бізнес», його планують позбавити посади на підставі п.3 ч.6 ст.126 Конституції України, яка передбачає звільнення судді за вчинення істотного дисциплінарного проступку або систематичне нехтування обов'язками.

Нагадаємо, що Сергія Гальонкіна звинуватили у позапроцесуальному спілкуванні з адвокатом, тиску на суддю районного суду та порушенні норм суддівської етики. 27 червня Вища рада правосуддя переглянула рішення Третьої дисциплінарної палати й рекомендувала його звільнення з посади судді Полтавського апеляційного суду. 20 серпня ВРП не розглянула його звільнення через хворобу судді