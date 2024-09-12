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Надзвичайні новини

У Козельщинській громаді чоловіка на залізничній станції вбило струмом

Сьогодні, 10:52 Переглядів: 166

 Поліція встановлює обставини події

11 вересня на залізничній станції у Козельщинській громаді чоловік загинув від ураження струмом, повідомила пресслужба поліції Полтавщини. Близько 18.20 до відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького райуправління поліції надійшла інформація від працівників залізничної станції про виявлення тіла біля села Лутовинівки.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що загиблим є 32-річний мешканець іншої області. За попередніми даними, чоловік, імовірно, загинув внаслідок ураження струмом від лінії електропередач. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Слідчий підрозділ поліції вирішує питання про початок розслідування за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Обставини події розслідує слідство.

Нагадаємо, що в липні чоловіка вбило струмом на залізничній колії у Селещині.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: смерть удар струмом
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