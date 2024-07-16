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Надзвичайні новини

У Селещині чоловіка вбило струмом на залізничній колії

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 115

 

Чоловік самовільно заліз на електроопору

15 липня, близько 16.40, у селі Селещина Машівської громади чоловіка на залізничній колії вдарило струмом. Про це повідомила пресслужба поліції.

Правоохоронців про нещасний випадок сповістили працівники залізничної станції. Поліція розпочала кримінальне провадження.

За попередньою інформацією слідства, місцевий 39-річний чоловік самовільно заліз на електроопору з високовольтним кабелем, внаслідок чого отримав ураження струмом та впав на залізничні колії. Він загинув на місці. Його тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом поліціянти розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини події.

Нагадаємо, що у Лубнах нещодавно стався нещасний випадок на залізниці — загинула жінка.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: удар струмом
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