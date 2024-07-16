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Кременчук, Освіта, Війна

Захисними спорудами повністю забезпечені заклади освіти лише у 8 громадах Кременчуччини з 12-ти

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 2

 

У трьох територіальних громадах району наразі проводиться облаштування захисних споруд у закладах освіти

Повністю забезпечені захисними спорудами заклади освіти лише у 8 територіальних громадах з 12-ти, що є у Кременчуцькому районі. А саме:

  • Глобинської,
  • Горішньоплавнівської,
  • Градизької,
  • Новогалещинської,
  • Оболонської,
  • Омельницької,
  • Піщанської,
  • Пришибської.

Про це сьогодні, 16 липня, на брифінгу розповів виконувач обов’язки начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко.

За його словами, зі 124 закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти 99, або 80%, забезпечені захисними спорудами.

У закладах загальної середньої освіти ситуація дещо краща - зі 109 таких закладів 100, або 92%, також забезпечені захисними спорудами.

З 5 закладів професійно-технічної освіти та одного закладу вищої освіти усі мають захисні споруди.

За словами Артема Даценка, наразі проводиться облаштування захисних споруд у 4 закладах загальної середньої освіти: Загальноосвітній школі І-III ступенів №3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради, Хорішківському ліцеї Козельщинської селищної ради, Кременчуцькій гімназії №2 та Кременчуцькій початковій школі Кременчуцької міської ради.

Укриття роблять також у 7 закладах дошкільної освіти: Лутовинівському закладі дошкільної освіти «Ромашка» Козельщинської сільської ради, Кременчуцьких закладах дошкільної освіти №3, №5, №35, №68, №74, №77 Кременчуцької міської ради.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА укриття заклади освіти
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