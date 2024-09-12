Громади Кременчуччини можуть отримувати додаткові кошти від паспортизованих водойм

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 107

Три громади району уже підготували документи для цієї процедури

Громади Кременчуччини можуть отримувати додаткові кошти від паспортизації водойм. Три з них — Козельщинська, Семенівська та Новогалещинська — планують зробити це уже цього року. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, загалом в області потрібно паспортизувати 648 водних об'єктів. Так громади зможуть залучити у свої бюджети додаткові кошти. Також серед переваг реєстрації водойм Пронін називає правову захищеність, ефективне управління та збереження екології.

Крім трьох громад Кременчуччини, цьогоріч до цієї процедури долучилися також Лубенська, Миргородська, Новосанжарська, Решетилівська та Хорольська громади. До кінця року паспортизувати планують 61 водойму.

Ц е необхідний крок для підвищення ефективності використання і захисту водойм області, — наголошує Пронін.

Нагадаємо, цього літа у зв'язку із низькою кількістю опадів усі річки області перебували у стані «гідрологічної посухи».