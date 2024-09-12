Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Полтавщина

Громади Кременчуччини можуть отримувати додаткові кошти від паспортизованих водойм

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 107

 

Три громади району уже підготували документи для цієї процедури

Громади Кременчуччини можуть отримувати додаткові кошти від паспортизації водойм. Три з них — Козельщинська, Семенівська та Новогалещинська — планують зробити це уже цього року. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, загалом в області потрібно паспортизувати 648 водних об'єктів. Так громади зможуть залучити у свої бюджети додаткові кошти. Також серед переваг реєстрації водойм Пронін називає правову захищеність, ефективне управління та збереження екології.

Крім трьох громад Кременчуччини, цьогоріч до цієї процедури долучилися також Лубенська, Миргородська, Новосанжарська, Решетилівська та Хорольська громади. До кінця року паспортизувати планують 61 водойму.

Це необхідний крок для підвищення ефективності використання і захисту водойм області, — наголошує Пронін.

Нагадаємо, цього літа у зв'язку із низькою кількістю опадів усі річки області перебували у стані «гідрологічної посухи».

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: річки паспортизація облік гроші
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх