Від початку року на річках області загинули 5 дітей

Від початку року на водоймах Полтавщини загинули 47 людей, із них 5 — діти. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Під час купального сезону потонули 29 людей — це 61% від загальної кількості потопельників.
Також за 8 місяців надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, з них 4 — діти. А за час купального сезону — 5 людей, з них 3 — діти.
Найпоширенішою причиною загибелі людей на водоймах рятувальники називають купання в необладнаних місцях, а також купання у нетверезому стані.
Нагадаємо, наприкінці серпня на Полтавщині у річці знайшли тіло чоловіка, якого до цього шукали кілька днів.
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