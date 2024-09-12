Від початку року на річках області загинули 5 дітей

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 158

Загалом в області за 8 місяців потонули 47 людей

Від початку року на водоймах Полтавщини загинули 47 людей, із них 5 — діти. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Під час купального сезону потонули 29 людей — це 61% від загальної кількості потопельників.

Також за 8 місяців надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, з них 4 — діти. А за час купального сезону — 5 людей, з них 3 — діти.

Найпоширенішою причиною загибелі людей на водоймах рятувальники називають купання в необладнаних місцях, а також купання у нетверезому стані.

Нагадаємо, наприкінці серпня на Полтавщині у річці знайшли тіло чоловіка, якого до цього шукали кілька днів.