Вночі протиповітряна оборона на Полтавщині збивали дрони

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Станом на 9.00 чотири ударні БпЛА залишаються в повітряному просторі України

У ніч на 12 вересня радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснено супровід 69 засобів повітряного нападу, повідомили у пресслужбі ПСУ. Росіяни вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської області, двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний), 64 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ, Єйськ, Чауда — Крим).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА. Три безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири — локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

Станом на 9.00 чотири ударні БпЛА залишаються в повітряному просторі України, йде бойова робота. Завдяки активній протидії Сил оборони, більшість російських ракет не досягла бажаних цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях.

Нагадаємо, що вночі в Полтаві містяни чули кілька вибухів.