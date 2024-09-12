У Полтаві чули вибухи: що відомо

За даними Повітряних сил, у напрямку Полтавщини рухалися групи ударних БпЛА
Вночі 12 вересня, близько 00.00, у Полтаві пролунали звуки вибухів. Нині в області триває повітряна тривога, яка розпочалася о 21.48.
За даними Повітряних сил, у напрямку Полтавщини о 22.17, 23.10 та 23.51 рухалися групи ударних БпЛА.
О 00.16 Суспільне повідомило, що у Полтавській громаді працюють сили протиповітряної оборони.
Нагадаємо, вночі 7 вересня РФ поцілила у цивільну інфраструктуру у Полтавській громаді.
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