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Кременчук, Бізнес/Робота, Соціальний захист

У Кременчуці відбудеться безкоштовний тренінг з працевлаштування для жінок-переселенок

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 81

Жінкам розкажуть, як оцінити сильні сторони та можливості, а також навчать аналізувати ринок праці

Цієї суботи, 14 вересня, у Кременчуці відбудеться тренінг з профорієнтації та працевлаштування для жінок-переселенок. Афіша заходу оприлюднена на сторінці Департаменту соціального захисту населення Кременчука.

Спікеркою на заході буде бізнес-тренерка Наталія Альжанова. Жінка має понад 20 років досвіду в управлінні бізнесом і персоналом, працювала 8 років на посаді директора з персоналу та бізнес-партнера.

Під час тренінгу учасниці дізнаються:

  • як дослідити ринок праці;
  • як краще зрозуміти свої сильні сторони та можливості.

Для участі у заході необхідна попередня реєстрація. Для цього необхідно заповнити форму за посиланням.

Відбудуться захід у суботу, 14 вересня, і триватиме з 10.00 до 17.00.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ВПО жінки тренінг працевлаштування
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