У Кременчуці відбудеться безкоштовний тренінг з працевлаштування для жінок-переселенок

Цієї суботи, 14 вересня, у Кременчуці відбудеться тренінг з профорієнтації та працевлаштування для жінок-переселенок. Афіша заходу оприлюднена на сторінці Департаменту соціального захисту населення Кременчука.
Спікеркою на заході буде бізнес-тренерка Наталія Альжанова. Жінка має понад 20 років досвіду в управлінні бізнесом і персоналом, працювала 8 років на посаді директора з персоналу та бізнес-партнера.
Під час тренінгу учасниці дізнаються:
Для участі у заході необхідна попередня реєстрація. Для цього необхідно заповнити форму за посиланням.
Відбудуться захід у суботу, 14 вересня, і триватиме з 10.00 до 17.00.
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