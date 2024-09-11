У Кременчуці відбудеться безкоштовний тренінг з працевлаштування для жінок-переселенок

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 81

Жінкам розкажуть, як оцінити сильні сторони та можливості, а також навчать аналізувати ринок праці

Цієї суботи, 14 вересня, у Кременчуці відбудеться тренінг з профорієнтації та працевлаштування для жінок-переселенок. Афіша заходу оприлюднена на сторінці Департаменту соціального захисту населення Кременчука.

Спікеркою на заході буде бізнес-тренерка Наталія Альжанова. Жінка має понад 20 років досвіду в управлінні бізнесом і персоналом, працювала 8 років на посаді директора з персоналу та бізнес-партнера.

Під час тренінгу учасниці дізнаються:

як дослідити ринок праці;

як краще зрозуміти свої сильні сторони та можливості.

Для участі у заході необхідна попередня реєстрація. Для цього необхідно заповнити форму за посиланням.

Відбудуться захід у суботу, 14 вересня, і триватиме з 10.00 до 17.00.