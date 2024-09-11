Убив за 90 гривень, телефон та шоколадку: вирок винесли 24-річному вбивці пенсіонерки у Миргороді

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 0

Протягом кількох днів медики боролися за життя старенької, проте вона померла так і не прийшовши до тями

У Миргороді 12 років ув’язнення отримав 24-річний молодик, який у лютому побив 72-річну пенсіонерку та вкрав у неї 90 гривень, мобільний телефон та шоколадку. Вирок обвинуваченому 6 вересня виніс Миргородський міськрайонний суд.

У матеріалах суду зазначено, що обвинувачений має наркотичну залежність. Так 27 лютого о 12.46 в одному з миргородських парків чоловік дерев’яною палицею вдарив 72-річну жінку по голові. Потерпіла впала на землю, а нападник забрав її сумку та втік з місця події. У сумці жертви були 90 гривень, мобільний телефон та шоколадка, які зловмисник забрав собі.

Жінку госпіталізували до реанімації однієї із миргородських лікарень, проте за кілька днів вона померла так і не опритомнівши.

Підозрюваного затримали через два дні після скоєного ним злочину.

На суді свою вину обвинувачений визнав частково. Мотивував він скоєне тим, що має наркотичну залежність і йому потрібні були гроші на нову дозу. Скоєний ним злочин суддя розцінив як умисне вбивство з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Тепер за рішенням суду чоловік проведе за ґратами 12 років. Крім того, обвинувачений має сплатити дочці загиблої 116 тис. 580 грн матеріальної шкоди та 600 тис. грн моральної шкоди.