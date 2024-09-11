Хокейний клуб «Кременчук» виграв другий товариський матч проти «Шторму»

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11 вересня на льодовій арені «Айсберг» хокейний клуб «Кременчук» зіграв другий товариський матч проти «Шторму» і здобув перемогу з рахунком 3:0. Про це клуб повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Закинутими шайбами відзначилися Денис Матусевич, Гліб Крівошапкін та Євгеній Абаджян.

У воротах «Кременчука» зіграли обидва голкіпери: Кирило Кучер відстояв перші 30 хвилин, а Микита Гордюшин — другу половину матчу.

Після основного часу було зіграно овертайм, проте жодна з команд не змогла відзначитися голом. Післяматчеві буліти завершилися з рахунком 2:2. У складі «Кременчука» свої буліти реалізували Євгеній Абаджян та Віталій Лялька.

Нагадаємо, що вчорашній товариський матч завершився з рахунком 4:5 на користь гостей.