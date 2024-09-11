Хокейний клуб «Кременчук» поступився «Шторму» в товариській грі

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 107

10 вересня хокейний клуб «Кременчук» зазнав поразки у товариському матчі проти «Шторму» з рахунком 4:5. Про це клуб повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Основний час гри завершився з рахунком 4:4, і матч перейшов в овертайм, де гостям вдалося реалізувати момент і здобути перемогу.

За «Кременчук» закинутими шайбами відзначилися Дмитро Попережай, Даніїл Дука, Богдан Панков та Нікіта Кругляков. У воротах клубу зіграли обидва голкіпери: Микита Гордюшин з 00:00 до 29:00 та Кирило Кучер з 29:00 до 63:00.

Після матчу команди провели булітну серію, в якій кожна команда виконала по 5 кидків і реалізувала по 3. Серед гравців «Кременчука» буліти вдало виконали Святослав Тимченко, Євгеній Абаджян та Борис Андрющенко.