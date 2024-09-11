Хокейний клуб «Кременчук» поступився «Шторму» в товариській грі

10 вересня хокейний клуб «Кременчук» зазнав поразки у товариському матчі проти «Шторму» з рахунком 4:5. Про це клуб повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Основний час гри завершився з рахунком 4:4, і матч перейшов в овертайм, де гостям вдалося реалізувати момент і здобути перемогу.
За «Кременчук» закинутими шайбами відзначилися Дмитро Попережай, Даніїл Дука, Богдан Панков та Нікіта Кругляков. У воротах клубу зіграли обидва голкіпери: Микита Гордюшин з 00:00 до 29:00 та Кирило Кучер з 29:00 до 63:00.
Після матчу команди провели булітну серію, в якій кожна команда виконала по 5 кидків і реалізувала по 3. Серед гравців «Кременчука» буліти вдало виконали Святослав Тимченко, Євгеній Абаджян та Борис Андрющенко.
Сьогодні, 11 вересня, об 11.30 команди знову зустрінуться на льодовій арені «Айсберг» для ще одного товариського матчу.
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