Уже цього тижня, у вівторок та середу, хокейний клуб «Кременчук» повертається з відпустки на арену та зіграє два товариських матча із одеським «Штормом». Афіша про матчі оприлюднена на сторінці клубу у соцмережах.
Зустрінуться команди на льодовій арені «Айсберг» у вівторок, 10 вересня, о 18.00. Наступного дня, у середу, матч відбудеться об 11.30.
Нагадаємо, хокейний клуб «Кременчук» став срібним призером Чемпіонату України у минулорічному сезоні. А наприкінці серпня гравці розпочали підготовку до нового сезону.
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