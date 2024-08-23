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Спорт

Хокейний клуб «Кременчук» розпочав підготовку до нового сезону

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 84

 Під керівництвом нового тренера команда займається у дворазовому режимі

Хокеїсти «Кременчука» вже кілька днів як розпочали тренувальний процес після закінчення літніх канікул. Команда нині працює в режимі щоденних дворазових тренувань. Займаються, як кажуть самі хокеїсти, на землі та у тренажерному залі. Перехід на лід відбудеться пізніше, коли арена «Айсберг» буде готова повністю, стовідсотково. Після виконання влітку досить масштабних відновлювальних робіт залишилося лише впоратися з кількома штрихами.

На першому тренувальному зборі хокеїсти займаються біговою роботою, виконують різноманітні вправи,  працюють у тренажерці, що направлено на відновлення фізичних кондицій та закладення основ витривалості.

Варто зауважити, що «Кременчук» розпочав процес підготовки в умовах серйозних змін як у клубі, так і в тренерському складі. Як вже повідомлялося, президент ХК «Кременчук» Сергій Мазур подав у відставку з цієї посади. Це рішення пана Мазура було одноголосно підтримане  за засіданні Відокремленого підрозділу Федерації хокею України (ФХУ) у Полтавській області, яке відбулося 14 серпня.  А повязаний такий крок з наміром Сергія Володимировича балотуватися на посаду президента Федерації Хокею України. Його вибори відбудуться 22 вересня на звітно-виборному генеральному конгресі ФХУ.

Одразу був названий і новий очільник ХК «Кременчук». Президентом клубу став Роман Медведєв.

Тим часом і хокейна команда отримала нового очільника. З хокеїстами розпочав роботу новий головний тренер Андрій Срюбко. Це перший досвід керівництва клубом  для 48-річного спеціаліста. Одночасно він залишається також і тренером молодіжної збірної України.

Андрій Срюбко народився у Києві, де й зростав як хокеїст. Захисник, відомий тафгай. Виступав протягом довготривалої  карєри професійного хокеїста  за багато клубів. Зокрема, за київський «Сокіл», команди ІХЛ, UXL, ЗХЛ, ряд російських клубів. Провів 106 матчів за національну збірну України, був учасником Олімпійських Ігор 2002 року, грав на семи чемпіонатах світу, має звання чемпіона України, Росії, у 1994-му виграв молодіжний чемпіонат світу у групі В. Працював помічником головного тренера у «Донбасі». У 2019 році  певний час був головним тренером національної збірної.

Асистентом Андрія Срюбка у  його роботі на посаді головного тренера «Кременчука» буде Денис Ісаєнко, тренером воротарів залишається Ігор Єдапін.

Про можливі зміни у складі «Кременчука» нині ще рано говорити. Всі хокеїсти, котрі перебувають на контракті з клубом, приступили до тренувального збору. За винятком Віталія Ляльки, який перебуває у складі національної збірної, котра в Угорщині проводить навчально-тренувальний збір  перед вирішальними матчами за олімпійську путівку.

Тренуються разом із командою можливі новачки, але їхня доля визначиться після перегляду. В тім числі, і після того, коли  «Кременчук» розпочне заняття на льоду.

Поки що невідомі ні дата початку нового чемпіонату України з хокею, ні час проведення Кубка України. Повідомляється лише, що регулярний чемпіонат розпочнеться у жовтні, а на проведення Кубка претендує Одеса. Як відомо, минулого року цей турнір проводився у Кременчуці та завершився тріумфально для кременчуківської команди.

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Автор: Анатолій Гаркуша Джерело фото: ФХУ та ХК «Кременчук»
Теги: ХК Кременчук хокей
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