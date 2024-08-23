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У Кременчуці проведуть трьохмісячник чистоти і порядку

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 1

 

Така акція націлена на прибирання опалого листя та поліпшення санітарного стану території міста

У Кременчуці проведуть трьох місячник чистоти і порядку. Він триватиме з 9 вересня по 9 грудня. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

За цей час на території громади мають навести лад, вивезти сміття та покращити її санітарний стан.

До виконання робіт з наведення чистоти і порядку залучатимуть як комунальні підприємства та керуючі компанії, так і інші підприємства, організації та установи міста, зокрема навчальні заклади, ОСББ, мешканців житлових будинків.

Такі акції у Кременчуці проводяться традиційно навіть під час повномасштабної війни з метою прибирання опалого листя та поліпшення загального санітарного стану території міста.

Нагадаємо, що на цьому ж засіданні міськвиконкому були прийняті рішення щодо виділення 88100 грн - на придбання телевізора для демонстрації фото- та відеоматеріалів під час засідань міськвиконкому, та 150 000 грн – на заходи, пов’язані з популяризацією Кременчуцької громади під час зустрічей з міжнародними делегаціями. Майже 200 тисяч гривень зі Стабілізаційного фонду виконком виділив на ремонт дитячого майданчику у Придніпровському парку.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада виконком прибирання опалого листя прибирання прибудинкової території
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