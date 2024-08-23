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Дитячий майданчик у Придніпровському парку Кременчука відремонтують за кошти міського бюджету

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 119

 

На це зі Стабілізаційного фонду виділили майже 200 тисяч гривень

Дитячий майданчик, який ще у 90-ті роки минулого сторіччя встановила у парку «Придніпровський» компанія «Рошен» відремонтують за кошти міського бюджету. На це зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділили майже 200 тисяч гривень.

Таке рішення сьогодні, 23 серпня, ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та мають затвердити на сесії.

Кошти виділять управлінню культури та туризму для КЗК «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський».

Як заявив під час розгляду питання міський голова Віталій Малецький, цей дитячий майданчик не ремонтувався з 1998 року.

Нагадаємо, що на цьому ж засіданні міськвиконкому були прийняті рішення щодо виділення 88100 грн - на придбання телевізора для демонстрації фото- та відеоматеріалів під час засідань міськвиконкому, та 150 000 грн – на заходи, пов’язані з популяризацією Кременчуцької громади під час зустрічей з міжнародними делегаціями.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада виконком парк Придніпровський дитячий майданчик Рошен
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