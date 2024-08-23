На піар Кременчука з міського бюджету виділили 150 тисяч гривень

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А на придбання телевізора для демонстрації фото- та відеоматеріалів під час засідань міськвиконкому — 88 тисяч

На засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, яке відбулося сьогодні, 23 серпня, розглянули декілька додаткових питань, що стосуються виділення коштів зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Усі додаткові рішення проголосували в «пакеті».

Зокрема вирішено виділити 88100 грн — на придбання телевізора для демонстрації фото- та відеоматеріалів під час засідань міськвиконкому, та 150 000 грн — на заходи, пов’язані з популяризацією Кременчуцької громади під час зустрічей з міжнародними делегаціями.

Понад 73 тисячі гривень виділено КП «Благоустрій Кременчука» на дообладнання портретами загиблих Героїв «Алеї пам’яті».

Нагадаємо, біля Алеї Пам’яті кременчуцька влада планувала зробити благоустрій території — замінити стовпи, встановити відеоспостереження та освітлення. Також там заасфальтують доріжку від зупинки громадського транспорту до самої Алеї. Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовило послугу ремонту дорожнього покриття у зонах відпочинку зі встановленням бордюрів у парку Слави. Вартість робіт — понад 63 тис. грн.