На Полтавщині ППО працює по розвідувальному дрону — Повітряні сили України

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23 серпня о 12.31 Повітряні сили України сповістили про роботу протиповітряної оборони по розвідувальному дрону на Полтавщині.

Повітряну тривогу в області оголосили на кілька хвилин раніше, о 12.29. Раніше моніторингові канали повідомляли про розвідувальний дрон на Миргородщині.

Скасували повітряну тривогу в області о 13.04.

Нагадаємо, що цієї ночі на Полтавщині протиповітряна оборона збивала «Шахеди».