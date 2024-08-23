23 серпня о 12.31 Повітряні сили України сповістили про роботу протиповітряної оборони по розвідувальному дрону на Полтавщині.
Повітряну тривогу в області оголосили на кілька хвилин раніше, о 12.29. Раніше моніторингові канали повідомляли про розвідувальний дрон на Миргородщині.
Скасували повітряну тривогу в області о 13.04.
Нагадаємо, що цієї ночі на Полтавщині протиповітряна оборона збивала «Шахеди».
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