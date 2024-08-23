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«Все починається з дисципліни», — тренер найменших футболістів «Кременя» Сергій Мурадян

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 156

 

Запрошують усіх охочих доєднатися до дитячої футбольної академії Кремінь

На стадіоні «Кремінь-Арена», 21 серпня, відбулося перше тренування найменших футболістів МФК «Кремінь» — 2019 року народження. Малеча робила перші кроки на футбольному полі під керівництвом досвідчених тренерів: Сергія Мурадяна, Олега Казьмірчука та Олександра Янковського. Діти отримали перший досвід командної взаємодії, дізналися про контроль м’яча, передачі та пробіги.

МФК «Кремінь» став стартовим майданчиком для багатьох кваліфікованих футболістів.

— Все починається з дисципліни… Для початку згадаємо 2000 рік — це брати Пашаєви, Льопа. Сьогоднішнє покоління, яке нещодавно випустив — 2007 року народження — найвідоміший Іван Лихоліт, який грає в «Аталанті» Італія. Багато хлопців влаштувалися у «Ворсклі», один у Житомирі, один в Івано-Франківську, один в «Карпатах». Талановиті діти у Кременчуці завжди були, — розповів тренер Сергій Мурадян.

Цікаво, що Сергій Вардкесович став наставником не лише для Івана Лихоліта, який грає в Італії, а й для його молодшого брата, який цього дня робив свої перші кроки на стадіоні «Кремінь-Арена».

Італійський клуб підписав футболіста молодіжної збірної футболіста з МФК «Кремінь» Івана Лихоліта

 

У МФК «Кремінь» наразі тренуються діти 2008-2019 років народження. За словами директора Андрія Недяка у «синьо-білій» родині тренується 12 груп, також у 5 вікових групах є другі команди, адже охочих займатися футболом дуже багато.

Детальну інформацію щодо тренувань можна уточнити безпосередньо у тренера Сергія Мурадяна за телефоном 067-951-3020.

Дітей 2019 року народження запрошують до занять футболом у МФК «Кремінь»
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Кременчуцька газета, сторінка Івана Лихоліта
Теги: футбол Кремінь дитячий футбол
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