«Все починається з дисципліни», — тренер найменших футболістів «Кременя» Сергій Мурадян

На стадіоні «Кремінь-Арена», 21 серпня, відбулося перше тренування найменших футболістів МФК «Кремінь» — 2019 року народження. Малеча робила перші кроки на футбольному полі під керівництвом досвідчених тренерів: Сергія Мурадяна, Олега Казьмірчука та Олександра Янковського. Діти отримали перший досвід командної взаємодії, дізналися про контроль м’яча, передачі та пробіги.
МФК «Кремінь» став стартовим майданчиком для багатьох кваліфікованих футболістів.
Цікаво, що Сергій Вардкесович став наставником не лише для Івана Лихоліта, який грає в Італії, а й для його молодшого брата, який цього дня робив свої перші кроки на стадіоні «Кремінь-Арена».
У МФК «Кремінь» наразі тренуються діти 2008-2019 років народження. За словами директора Андрія Недяка у «синьо-білій» родині тренується 12 груп, також у 5 вікових групах є другі команди, адже охочих займатися футболом дуже багато.
Детальну інформацію щодо тренувань можна уточнити безпосередньо у тренера Сергія Мурадяна за телефоном 067-951-3020.
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