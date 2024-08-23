Уночі над Полтавщиною збивали «Шахеди»

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У ніч на 23 серпня над Полтавщиною збивали дрони. Як повідомив командувач Повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, росіяни вдарили по Україні двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області та 16 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків — Єйськ, Курськ).

В результаті протиповітряного бою авіацією, підрозділи радіоелектронної боротьби та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збили 14 «шахедів». Ще два — локаційно втрачені, інформація щодо руйнувань не надходила.

Протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

Нагадаємо, що на базі однієї з військових частин Полтавщини формують роту ударних безпілотних авіаційних комплексів.