На Кременчуччині відбувся турнір пам'яті загиблого Героя України Ігоря Пугача

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 122

18 серпня у Пришибі Кременчуцького району відбувся турнір з мініфутболу серед юнаків 2012 року народження, присвячений пам’яті майора Національної Гвардії України Ігоря Пугача.

За інформацією Кобеляцької міської ради, участь взяли дві команди Кобеляцької ДЮСШ — юнаки (тренер В.Білорибець) та дівчата (тренер Р.Сабіров), господарі поля та команда з Поток.

Змагання пройшли за коловою системою. В результаті 1 місце посіла команда с. Потоки (9 очок), 2 місце — кобеляцькі юнаки (4 очка), 3 місце — юнаки с. Пришиб (2 очка) та 4 місце кобеляцькі дівчата (1 очко).

Кращим гравцем серед юнаків став Олександр Брейко, кращим воротарем турніру стала Анастасія Буйнецька. Команди-призери були нагороджені грамотами й медалями, а всі учасники змагань отримали від організаторів смачну піцу та солодку воду.