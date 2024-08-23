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Майже півмільйона пенсіонерів отримають грошову допомогу до Дня Незалежності України

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 350

 

Одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності пенсіонери отримають разом із пенсією за серпень

До 33-ї річниці Незалежності України низка категорій громадян отримає щорічну одноразову грошову допомогу. Пенсіонери отримають її разом з основною сумою пенсії за серпень. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

У ПФУ зазначили, що включили у виплатні документи поточного місяця одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності для 471 тисячі пенсіонерів.

Цю допомогу пенсіонерам нарахують автоматично — їм для цього їм нікуди не потрібно звертатися.

А от ветерани війни, які працюють або проходять військову службу та не є пенсіонерами, отримають гроші на рахунки військових частин, організацій, установ на підставі поданих заявок.

І лише тим, хто має право на цю виплату, але не є пенсіонером, ніде не працює та не проходить військову службу, для отримання допомоги потрібно подати до Пенсійного фонду України заяву у довільній формі. Виплату буде проведено на його поточний банківський рахунок.

У ПФУ нагадують, якщо громадяни не встигнуть звернутися за виплатами до кінця вересня, то право на цю допомогу втратять.

— Подати заявку чи заяву на разову грошову виплату до Дня Незалежності України можна до 1 жовтня 2024 року, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2024 році деякі громадяни зможуть розраховувати на разову грошову допомогу до Дня Незалежності у розмірі від 450 до 3100 грн.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ПФУ День Незалежності грошова допомога
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